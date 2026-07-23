Более 99 тысяч заявлений поступило в колледжи Подмосковья

В колледжах и техникумах Московской области продолжается приемная кампания. Число заявлений, поданных абитуриентами, уже превысило 99,6 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что больше всего абитуриентов выбирают колледж «Подмосковье», Щелковский колледж и «Энергию». По направлениям лидируют логистика, IT-специальности, сетевое администрирование и техническое обслуживание автотранспорта.

Наибольшее число заявлений поступило в колледж «Подмосковье» — 8,3 тысячи. В топ-3 также вошли Щелковский колледж — 5,9 тысячи заявлений и колледж «Энергия» — 5,5 тысячи заявлений.

Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуется операционная деятельность в логистике — на это направление поступило 6,4 тысячи заявлений. В числе других востребованных программ — разработка и управление программным обеспечением (4,1 тысячи заявлений), сетевое и системное администрирование (3,6 тысячи заявлений) и техническое обслуживание и ремонт автотранспорта (3,2 тысячи заявлений).

Абитуриенты могут подать заявления на программы среднего профессионального образования в электронной форме через портал госуслуг, лично или почтой. Для поступающих без вступительных испытаний прием заявлений идет до 15 августа, а для тех, кто будет сдавать вступительные экзамены, срок подачи заявлений — до 10 августа.