Сегодня 17:24 Более 99 тысяч гектаров озимых культур нового урожая посеяли в Подмосковье Фото: фото: Медиасток.РФ
Подмосковные аграрии посеяли более 99 тысяч гектаров озимых культур под урожай 2025 года. Сельскохозяйственные работники выполнили уже 86% от плана на этот год.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в регионе чаще всего сажают озимые зерновые — это пшеница, рожь и тритикале. Также сеют озимый рапс — под него выделили площадь 18,3 тысячи гектаров.
Лидерами по посеву озимых культур стали Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды и Ступино.
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