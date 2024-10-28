Более 99 тысяч гектаров озимых культур нового урожая посеяли в Подмосковье

Подмосковные аграрии посеяли более 99 тысяч гектаров озимых культур под урожай 2025 года. Сельскохозяйственные работники выполнили уже 86% от плана на этот год.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в регионе чаще всего сажают озимые зерновые — это пшеница, рожь и тритикале. Также сеют озимый рапс — под него выделили площадь 18,3 тысячи гектаров.

Лидерами по посеву озимых культур стали Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды и Ступино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стремлении региона обеспечить независимость страны от импорта семян.