Более 98% благоустройства по Народной программе выполнили в Подольске

Благоустройство общественных пространств — одно из главных направлений работы в городском округе Подольск. Особенно важно, что многие проекты реализуются по инициативе самих подольчан в рамках Народной программы «Единой России».

Масштабные работы в Климовском парке «Дубрава» завершились в прошлом году, и сегодня это современное и комфортное пространство для досуга людей всех возрастов. Здесь появились детские и спортивные городки, уютные прогулочные зоны, пешеходные дорожки, высажены деревья и кустарники, очищен пруд и приведена в порядок прибрежная территория.

Во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым подольчане попросили установить дополнительные качели, тренажеры и скамейки с навесами. Все эти пожелания были услышаны и воплощены в жизнь уже в 2026 году.

Также выполнена большая реконструкцию парка имени Виктора Талалихина, привели в порядок лесопарк «Березки».