Более 96 тысяч квадратных метров дорог привели в порядок в Щелкове в 2025 году

Глава городского округа Андрей Булгаков провел традиционное оперативное совещание, в котором также приняли участие представители соседних муниципалитетов — Фрязина и Лосино-Петровского. Основными темами обсуждения стали старт отопительного сезона и итоги дорожных работ.

В городском округе Щелково работают все 67 котельных. Отопление получают 109 социальных объектов, 36 учреждений культуры и спорта, 29 учреждений здравоохранения, 1149 многоквартирных домов.

«Каждое точечное обращение отрабатываем, информацию об отключениях доводим до каждого жителя», — сообщил Андрей Булгаков.

На совещании подвели итоги дорожных работ за 2025 год. Всего в округе привели в порядок 24 дороги общей площадью почти 96 тысяч квадратных метров.

Еще одной важной темой стал вопрос обеспечения безопасности детей. По поручению главы округа был обустроен подход к школе № 21 в деревне Серково. «Проблема тревожила жителей не один год. Теперь путь к учреждению стал удобным и безопасным — там обустроили новый тротуар», — отметил руководитель муниципалитета.