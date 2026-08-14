Более 95 тысяч жителей Химок прошли диспансеризацию с начала года

С января 2026 года профилактические медицинские осмотры в Химках прошли свыше 95 тысяч человек. Запись доступна через «Госуслуги», по телефону 122 или при личном обращении.

В рамках обследования проводят базовые анализы, осмотр терапевта и дополнительные исследования в зависимости от возраста и показаний. Для жителей от 25 лет доступен скрининг на гепатит С, для граждан от 18 до 49 лет — репродуктивный чек-ап.

«Диспансеризация — это возможность вовремя заметить проблему и не дать ей развиться. 95 тысяч человек за полгода — серьезный показатель, но мы призываем всех, кто еще не прошел обследование, найти на это время. Особенно удобен выездной формат в „Артишоке“: без записи, в выходной день, прямо в парке», — отметила депутат Химок Надежда Смирнова.

Пройти обследование можно в любой государственной поликлинике округа. Также работает выездной пункт в парке имени Льва Толстого — в пространстве «Артишок». Акция проходит каждое воскресенье с 9:00 до 13:00, предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Если документов нет под рукой, данные можно подтвердить через «Госуслуги». С начала лета выездным форматом воспользовались 190 человек.