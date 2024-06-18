Более 95% протестированных участков теплосетей Подмосковья прошли испытания

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Специалисты аварийно-восстановительной службы Подмосковья приняли участие в работе 11 муниципальных комиссий, проводивших гидравлические испытания тепловых сетей. Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов.

Всего специалисты протестировали повышенным давлением 37 участков теплопроводов в различных муниципалитетах Московской области. Результаты показали, что 36 объектов успешно прошли тестирование и подтвердили готовность к эксплуатации.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский прокомментировал результаты испытаний, отметив, что высокий уровень готовности тепловых сетей к зиме является важным показателем работы. Он подчеркнул, что испытания продемонстрировали готовность подавляющего большинства протестированных участков к холодам.

«Особое внимание уделяется тем участкам, где выявлены проблемы — здесь оперативно проводятся ремонтные работы, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей», — добавил Велиховский.

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