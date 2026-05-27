Более 94 тысяч жителей Подмосковья проверили свои знания на «Диктанте здоровья»
Второй этап просветительской акции «Диктант здоровья» завершился. В нем приняли участие более 94 тысяч жителей Подмосковья. Они ответили на вопросы, связанные с физической активностью и правильным питанием.
Онлайн-тестирование проходило с 4 по 27 мая. В нем могли поучаствовать все желающие старше семи лет.
Тест состоял из 20 тематических вопросов. По итогам каждый участник получил сертификат с персональными результатами и комментариями от экспертов.
«В среднем участники во втором этапе показали высокий результат, ответив правильно на 76,4% вопросов. Количество правильных ответов второго этапа сопоставимо с итогами первого этапа», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Третий этап проекта пройдет с 15 сентября по 6 октября. Его посвятят теме рационального использования гаджетов.
Акцию провели в рамках коммуникационной стратегии «Санпросвет» федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья».