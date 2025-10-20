Более 93 тысяч тонн электронных отходов переработали в Подмосковье за 9 месяцев

За девять месяцев подмосковный промышленный комплекс «Вторалюминпродукт» переработал более 93 тысяч тонн неисправной электроники. Это на 30% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Всего в регионе работает 11 комплексов по переработке отходов. Большинство из них автоматизированы и оснащены новейшим оборудованием.

«Безусловно, все технологические процессы на комплексах необходимо продолжать совершенствовать, а также стараться создавать более безопасные и благоприятные условия, в том числе и для сотрудников таких предприятий», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Мощности «Вторалюминпродукта» могут перерабатывать до 650 тысяч тонн металлосодержащих отходов различного типа в год. Благодаря современным технологиям из неисправной техники удается извлекать до 98% черных и цветных металлов, которые могут использоваться для производства новых изделий.

В министерстве по содержанию территорий региона отмечают, что предприятие взаимодействует с подмосковными регоператорами и другими переработчиками. Благодаря этому на комплекс поступает около 80% металлического лома со всей Московской области.

Полученное сырье «Вторалюминпродукт» отправляет на заводы по производству автомобильных двигателей, кровельных покрытий, труб и множества других изделий.

Такие меры позволяют сохранять природные ресурсы и снижать уровень загрязнения не только Подмосковья, но и планеты в целом.