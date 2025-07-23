Более 93 млн поездок на такси совершили в Подмосковье с января

Жители и гости Подмосковья совершили более 93 миллионов поездок на такси с начала года. Из них около 47 миллионов — во втором квартале года.

Как рассказали в региональном Минтрансе, ежедневно на линии выходит порядка 65 тысяч машин такси. За сутки они выполняют в среднем 511 тысяч поездок.

«Это примерно 1,3 миллиона человек. Больше всего поездок совершили пассажиры в Одинцове и Домодедове. При этом средний чек за поездку составил порядка 520 рублей, а среднее время ожидания водителем составило порядка двух минут», — рассказали в ведомстве.

С 1 марта водители такси проходят обязательную аттестацию. Не прошедших тестирование отключают от заказов.

Кроме того, в регионе такси имеет собственную цветовую гамму — белый кузов с желтыми и серыми полосами. Машины также должны быть с шашечным поясом и специальным оранжевым фонарем.