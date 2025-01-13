Более 910 детей-сирот получат жилье в Подмосковье в 2025 году

Дети-сироты, не имеющие жилья, получают квартиру или жилищный сертификат для ее приобретения по достижении совершеннолетия в Московской области. Мероприятия реализуются в рамках региональной программы «Жилище».

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что в этом году более 900 детей-сирот из региона смогут стать владельцами жилья. Она отметила, что по результатам предыдущего года жилищный сертификат оказался наиболее популярным выбором среди молодежи, и в этом году основное внимание будет уделено именно этому инструменту.

Министерство социального развития региона уточнило, что в 2025 году 913 детей, оставшихся без попечения родителей, получат новое жилье. Из них 821 выбрали жилищный сертификат, а 92 — квартиры. Общий бюджет программы на текущий год превышает 4,4 миллиарда рублей.

С помощью государственного жилищного сертификата молодые люди смогут самостоятельно выбрать жилье по своим предпочтениям на всей территории Московской области, а квартира будет приобретена непосредственно в собственность.

Также в ведомстве напомнили, что федеральный закон устанавливает возможность выдачи сертификатов молодым людям с 23 лет, в то время как Московская область стала первым регионом, снизившим этот порог до 18 лет.