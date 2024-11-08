Более 9000 обращений приняли в центре помощи при ДТП в Видном с начала года

Службу бесплатной помощи при дорожно-транспортных происшествиях открыли в Ленинском городском округе 1 декабря 2021 года. С начала работы ее сотрудники обработали почти 30 тысяч обращений, а в 2024 году — более девяти тысяч.

Каждый день в центре помощи при дорожно-транспортных происшествиях в Видном дежурят двое сотрудников. Оно помогают участникам мелких происшествий на дорогах: консультируют по оформлению «европротокола» при аварии без пострадавших, если у обеих сторон есть действующие полисы обязательного страхования автогражданской ответственности.

«Ожидание сотрудников Госавтоинспекции на дороге может провоцировать новые аварии и пробки. Возможность же урегулировать мелкое дорожно-транспортное происшествие в специальном центре или с помощью дистанционной консультации уже показала свою эффективность», — пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, работа службы помогает в четыре раза сократить время пребывания участников аварии на дороге.

Отметим, что всего в Подмосковье работают 16 стационарных служб помощи при дорожно-транспортных происшествиях и круглосуточная «горячая линия».

Центр помощи при дорожно-транспортных происшествиях в Ленинском округе работает каждый день с 08:00 до 20:00 по адресу: проспект Ленинского Комсомола, дом № 32/56. По телефону экстренной службы 112 можно связаться со специалистами службы.

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