Более 900 заявлений на установку рекламы подано в Подмосковье с начала года

С начала года жители и организации Московской области активно пользуются региональной онлайн-платформой для подачи заявлений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Всего было подано более 900 таких заявлений.

В пресс-службе Министерства государственного управления региона напомнили, что установка рекламных конструкций без разрешения на территории Московской области запрещена.

Получить разрешение или аннулировать ранее выданный документ могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА, выбрать нужный муниципалитет и заполнить онлайн-форму заявления. Решение по услуге придет заявителю в личный кабинет.

Услуга «Установка и эксплуатация рекламных конструкций» доступна на портале госуслуг Подмосковья и предоставляется в течение 24 рабочих дней. За выдачу разрешения предусмотрена госпошлина в размере 5 тысяч рублей. Аннулировать ранее выданный документ можно бесплатно в течение 7 рабочих дней.

