Более 900 выпускников попрощаются в 2025 году со школами в Коломне и Озерах

В Коломне и Озерах в этом году последние звонки прозвенят для 3524 юношей и девушек. Из них 2570 ребят закачивают девятый класс, а 954 — одиннадцатый.

Из обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании — русский язык и математика. Причем математику можно выбрать как в базовом, так и в профильном варианте. Математику профильного уровня в 2025 году выбрали 54% выпускников.

Самыми распространенными среди необязательных предметов для сдачи ЕГЭ в Коломне стали обществознание и информатика. Реже всего учащиеся выбирают географию.

«Основная волна экзаменов начнется 23 мая и продлится до 4 июля. Математика назначена на 27 мая, русский язык — на 30 мая. Уже традиционно экзамены по выбору стартуют 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии», — пояснили в управлении образования городского округа Коломна.