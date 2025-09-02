Более 900 тысяч детей прошли профосмотры врачей в Подмосковье с января

Бесплатные профилактические осмотры для детей проводят в Подмосковье. С начала года здоровье проверили более 900 тысяч юных жителей.

Как рассказали в областном Минздраве, профосмотры позволяют уточнить группу здоровья и выявить заболевания на ранней стадии. Их уже прошли 916 ребят, из которых 613 осмотрели в образовательных учреждениях.

«Профосмотры проводятся регулярно и позволяют контролировать состояние здоровья ребенка и его развитие. Важно, что они проводятся не только в поликлиниках, но и в образовательных учреждениях — бригады врачей выезжают в детские сады и школы. Это особенно удобно для работающих родителей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Данные о профосмотрах отображаются в личном кабинете на интернет-портале «Здоровье».