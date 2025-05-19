Более 900 цветов высадили на Юбилейной площади в Серпухове

Специалисты Комбината благоустройства городского округа Серпухов начали высаживать летние цветы. Они подготовили на Юбилейной площади землю и высадили 640 бархатцев и 320 циненарий.

Эти цветы неприхотливы и красиво смотрятся на клумбах города. Сотрудники Комбината благоустройства также заменяют отцветшие весенние тюльпаны на сальвии, циненарии, тагетесы, георгины и герань. Так, тагетесы отпугивают вредителей и оздоравливают почву.

Отметим, что каждый год в теплицах высаживают порядка 120 000 цветов, которыми украшают 47 клумб в городском округе Серпухов. Весенний сезон посадки длился с 17 апреля до 5 мая. В это время специалисты высадили 14 000 виол на улицах Серпухова, а также вблизи памятников и мемориалов ко Дню Победы. Летний сезон, который стартовал 15 мая, продолжится до начала августа. А осенью сотрудники Комбината благоустройства посадят луковицы тюльпанов.