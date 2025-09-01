Более 900 светильников заменят в Чехове на энергоэффективные до конца года

Модернизация уличного освещения проходит в Чехове в рамках программы «Светлый город». Работы провели на 20 адресах округа.

Сейчас ведется установка 29 шкафов управления уличным освещением, что позволит контролировать состояние каждого светильника и регулировать уровень освещенности.

В этом году планируют поставить 137 опор освещения, 664 светильников и протянуть более 21 километра силовых кабелей по десяти адресам: деревня Аксенчиково, улицы: Вишневая, Сиреневая, Рябиновая, Сенная, Малиновая, Лесная; село Дубна, улица Дачная, деревни: Зыкеево, Сохинки; село Троицкое, улица дачная, деревни: Ивачково, Красные Холмы, Томарово.

Приоритетом для Министерства благоустройства к реализации проекта «Светлый город» является энергосберегающий подход к источникам освещения, а также создание комфортной среды в темное время суток.

Всего за время реализации проекта «Светлый город» с 2017 года в Подмосковье освещено свыше трех с половиной тысяч объектов, установлено более 106 тысяч светильников и 78 тысяч опор освещения.