Более 900 сухих деревьев спилили в Подмосковье с начала лета

Работники коммунальных служб под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ликвидировали деревья, которые представляли опасность для жителей. Всего с начала лета с придомовых территорий убрали более 930 аварийных сухостойных растений.

В ведомстве отметили признаки аварийных деревьев. Это отсутствие листвы на большей части и засохшие темные ветви, гнилые стволы, ветки и корни, а также дерево становится по-настоящему опасным, если угол его наклона к земле составляет более 45 градусов или имеет обрыв и поднятие корневой системы от уровня земли.

При обнаружении подобных деревьев стоит позвонить в свою управляющую компанию.

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