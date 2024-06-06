Более 900 спортивных состязаний провели в Химках весной

Дети и взрослые в Химках активно принимают участие в различных спортивных мероприятиях. Только за прошедшие три месяца в округе прошли 963 состязания. Особой популярностью пользуются футбол и баскетбол.

Воспитанники спортивных секций из Химок участвовали весной в турнирах по легкой атлетике, гимнастике, фигурному катанию и не только. Большинство соревнований прошли на стадионе «Арена Химки», «Родина» и в баскетбольном центре «Химки».

«Химки не зря называют спортивным городом. При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева у нас создана вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований не только областного и всероссийского, но и международного уровней», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Спортивные мероприятия для всей семьи проводят каждые выходные. Например, реализуется программы «Спорт в каждый двор» и «Папа, мама, я — спортивная семья».

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов: бассейнов, крытых катков и стадионов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».