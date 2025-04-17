Более 900 сотрудников коммунальных служб Подмосковья присоединились к субботнику

В уборке территорий в Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Шатуре и Электростали приняли участие 918 человек. В каждом округе работа шла с учетом местных условий: убирали мусор, ремонтировали и красили ограждения, приводили в порядок клумбы и газоны, подрезали кустарники и деревья, высаживали новые растения.

«Наши подведомственные организации и ресурсоснабжающие предприятия ежегодно принимают участие в субботниках. Это уже стало традицией для сотрудников», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Во второй половине месяца специалисты продолжат уборку в Орехово-Зуеве, а также присоединятся к субботникам в Лосино-Петровском, Богородском округе и Егорьевске.