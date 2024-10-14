Более 900 самозахватов лесных участков выявили в Подмосковье с начала года

Еще 924 факта самовольного занятия лесных участков обнаружили в Подмосковье в этом году. О санкциях, которые применят к нарушителям, рассказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.

По нарушениям составили 724 административных протокола, из них 675 протоколов — в отношении физических лиц. Сумма штрафов за самозахваты лесных участков может доходить до 300 тысяч рублей. Кроме того, с нарушителя могут потребовать возмещение вреда, причиненного природе постройками.

Больше всего нарушений зафиксировали в Волоколамском (266), Московском учебно-опытном (137), Подольском (77), Истринском (63) и Звенигородском (48) лесничествах.

В Комлесхозе рассказали, что часто нарушителями становятся дачники, которые желают расширить свои наделы. Они огораживают соседний участок леса и распоряжаются им по своему усмотрению. Это и считается самозахватом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об активном развитии парков в лесах в Мытищах.

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