Более 900 первокурсников принял социально-гуманитарный университет в Коломне

Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне с встречает юбилейный год, в который здесь начнут учиться около 900 первокурсников. В День знаний для них была организована насыщенная программа, посвященная началу учебного года.

На торжественной линейке студентов поздравили ректор университета Жанна Леонова и почетные гости: депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева, председатель местного Совета депутатов Николай Братушков и заведующий сектором по взаимодействию с вузами Коломенской епархии священник Александр Сирин.

«Желаю нашим уважаемым педагогам профессиональных успехов, мудрости, уважения и признательности учеников! А вам, ребята, настойчивости и трудолюбия в достижении поставленных целей, а также новых открытий в этом учебном году», — отметил Николай Братушков в своем обращении.

В этот день депутаты Совета депутатов также посетили торжественные линейки в школах округа. В этом учебном году за парту впервые сядут 2,5 тысячи ребят в Коломне и Озерах, всего же в школы округа придут 25 тысяч учеников.

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