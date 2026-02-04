Более 900 пациентов обследовались на новом компьютерном томографе в Дубне

В Дубне месяц работает компьютерный томограф последнего поколения, установленный по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». На обследование одного пациента требуется около 15 минут, за сутки диагностику проходят до 80 человек.

Аппарат с 160 срезами заменил старый томограф, у которого их было всего 16. Это значительно сократило время сканирования и повысило детализацию изображений. Оборудование работает в круглосуточном режиме.

Новый томограф оснащен мощной рентгеновской трубкой и уникальным детектором. Он позволяет проводить исследования коронарных артерий и сердца с трехмерной визуальной реконструкцией.

«Оборудование поставлено в рамках нацпроекта „Продолжительная и активная жизнь“. Благодарю министра здравоохранения Московской области и нашего губернатора за поддержку!», — сказал глава округа Максим Тихомиров.

Изначально установка аппарата была запланирована на 2027–2028 годы. Процесс ускорился после визита в Дубненскую больницу министра здравоохранения региона.

Плановое ожидание занимает около недели, для экстренных пациентов диагностику выполняют в день обращения.