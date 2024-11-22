Более 900 млн пассажиров воспользовались поездами МЦД-1 и МЦД-2 за 5 лет

МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» запустили пять лет назад . В Минтрансе Подмосковья отметили, что за это время более 900 миллионов пассажиров воспользовались поездами этих диаметров.

За пять лет более 400 миллионов пассажиров воспользовались поездами МЦД-1, еще 500 миллионов человек ездили по МЦД-2.

В состав диаметров входят 19 подмосковных станций. Это 10 станций — на МЦД-1 и девять станций — на МЦД-2. Диаметры обеспечили новый уровень транспортного обслуживания жителей региона — это комфортные поездки и сокращенное время в пути. Ежедневно более 400 тысяч жителей региона ежедневно используют скоростные поезда этих двух диаметров.