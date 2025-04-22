Более 900 ям на дорогах устранили в Волоколамске с начала 2025 года

В Волоколамске начали активно ремонтировать дороги с приходом теплой и сухой погоды. С начала сезона ликвидировали 920 ям и выбоин.

«Пока позволяет погода, активно проводим работы по поддержанию муниципальных дорог в надлежащем состоянии. Это обеспечивает безопасность и комфорт как для автомобилистов, так и для пешеходов», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Сейчас бригада дорожников работает на пересечении улиц Сергачева и Колхозной. Дальше они отправятся на Октябрьскую площадь, а после — в Сычево.

Коммунальные службы регулярно обследуют дороги в Волоколамском округе. Это позволяет оперативно приводить в порядок аварийные участки. На основе результатов формируется план работ.

С начала сезона выявили 970 дефектов, из низ них отремонтировали 920 ям и выбоин. Работа продолжается.