Более 900 домов подготовили к зиме в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминском округе на заседании штаба 25 августа обсудили готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону. Промывку и опрессовку провели в 921 многоквартирном доме.

Заместитель главы округа Алексей Гусаков и председатель комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Олег Щуров обсудили с руководителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций состояние многоквартирных домов, систем теплоснабжения и оформление паспортов готовности.

На 24 августа работы по промывке и опрессовке провели в 921 доме. В системе АИС ГЖИ Московской области уже размещено 747 паспортов готовности.

Гидравлические испытания теплосетей проведены на 92,04% от запланированного объема. Котельные готовятся к пробным топкам.

Сейчас специалисты устраняют замечания, выявленные в ходе обследований, завершают оформление документации, проводят работы на кровлях, в подвальных помещениях, на инженерных сетях, а также обследуют дымовые и вентиляционные каналы.