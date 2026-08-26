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    Более 900 домов подготовили к зиме в Наро-Фоминском округе

    Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

    В Наро-Фоминском округе на заседании штаба 25 августа обсудили готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону. Промывку и опрессовку провели в 921 многоквартирном доме.

    Заместитель главы округа Алексей Гусаков и председатель комитета по ЖКХ и дорожной деятельности Олег Щуров обсудили с руководителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций состояние многоквартирных домов, систем теплоснабжения и оформление паспортов готовности.

    На 24 августа работы по промывке и опрессовке провели в 921 доме. В системе АИС ГЖИ Московской области уже размещено 747 паспортов готовности.

    Гидравлические испытания теплосетей проведены на 92,04% от запланированного объема. Котельные готовятся к пробным топкам.

    Сейчас специалисты устраняют замечания, выявленные в ходе обследований, завершают оформление документации, проводят работы на кровлях, в подвальных помещениях, на инженерных сетях, а также обследуют дымовые и вентиляционные каналы.