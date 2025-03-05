Более 900 детей родились в Видном с начала 2025 года

В Перинатальном центре в Видном ожидают рождение 1000-го ребенка в марте. Всего с января 2025 года на свет появились более 900 малышей.

Такой прогноз по рождению 1000-го ребенка в марте озвучили исходя из того, что в Ленинском округе ежемесячно появляются на свет порядка 500 детей.

«В Видновском перинатальном центре в феврале появились на свет 433 малыша — 209 мальчишек и 224 девчонки. Одна пациентка стала мамой в седьмой раз, а четыре женщины подарили своим семьям шестого малыша. Среди новорожденных „февралят“ — шесть пар двоен: три „королевские“, одна пара мальчишек-братишек и две девчонок-сестричек. Еще 479 деток родились в январе», — рассказала заведующая родовым отделением перинатального центра Ленинского округа Наталия Ермакова.

За первые два месяца специалисты Перинатального центра помогли родиться 912 детям. Каждый год здесь рождаются более шести тысяч малышей, а за 38 лет с момента открытия — порядка 130 тысяч.

Ранее пресс-служба Ленинского городского округа сообщила, что в марте в муниципалитете откроется новая женская консультация на территории жилого комплекса «Зеленые аллеи». Помимо этого, в 2025 году начнется строительство нового корпуса Видновского перинатального центра.