Более 90 земельно-имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 9 по 13 февраля в Подмосковье провели 91 аукцион по земельно-имущественным торгам. В них приняли участие 195 человек.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике, в среднем на один лот претендовали два человека. Так, за земельный участок под строительство дома в Павловском Посаде боролись восемь участников.

«Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости», — напомнили в ведомстве.

Узнать больше обо всех лотах можно на региональном Едином портале торгов.