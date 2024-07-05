Более 90 заявок на субсидию по маркетплейсам приняли в Подмосковье с января

Прием заявок на субсидию при выходе на маркетплейсы продолжается в Подмосковье. По словам заместителя председателя правительства Московской области Екатерины Зиновьевой, предприниматели региона подали уже более 90 заявок.

Прием заявок на субсидию стартовал в Подмосковье в начале года. Мера поддержки помогает предпринимателям компенсировать часть затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку

«Сегодня Мининвест получил уже 92 такие заявки на общую сумму 24,4 миллиона рублей. При этом 66 предпринимателей уже получили субсидии. Общий размер предоставленной поддержки составил 15,5 миллиона рублей», — отметила Зиновьева.

Претендовать на субсидию могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Максимальный размер поддержки — 500 тысяч рублей за весь период реализации программы.

Одним из получателей субсидии в этом году стала компания «СЕРЖИО НЕРО» из Жуковского — производитель парфюмерно-косметической продукции.

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