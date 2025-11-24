Более 90 тысяч тонн картофеля собрали аграрии в Коломне

Уборочная кампания завершилась на полях городского округа. Урожай, который удалось получить в прошедшем сезоне, впечатляет — более 150 тысяч тонн картофеля, капусты и других овощей собрали местные аграрии.

В полевых работах в этом году приняли участие 22 сельхозпредприятия и 16 крестьянско-фермерских хозяйств. Было обработано более 33 тысяч гектаров, порядка половины из них — почти 18 тысяч гектаров — было занято кормовыми культурами.

«Урожайность в этом году по всем культурам выше, чем в прошлом сезоне. Сейчас полностью убран картофель с площади около трех тысяч гектаров. Урожайность составила 315 центнеров с гектара. Также с площади 450 гектаров полностью собрали капусту, урожайность — 638 центнеров с гектара», — сообщила заместитель начальника отдела сельского хозяйства и потребительского рынка администрации Коломны Анастасия Липатова.

Аграрии собрали с полей более 90 тысяч тонн картофеля, почти 28 тысяч тонн капусты, около 15 тысяч тонн свеклы, более 22 тысяч тонн моркови. Урожай уже отправлен в специализированные хранилища, которые оснащены системами охлаждения и активной вентиляции для обеспечения сохранности продукции до следующего агросезона. Отсюда в течение зимы продукция будет партиями направляться на сортировку, калибровку и упаковку, а затем в торговые сети.