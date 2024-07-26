Более 90 тысяч рабочих мест создали на промплощадках Подмосковья

Фото: Пресс-служба Мининвеста МО

Особые экономические зоны, индустриальные парки и технопарки позволили создать более 92 тысяч рабочих мест в Подмосковье. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Развитая промышленная инфраструктура — залог высокой инвестиционной активности в нашем регионе, где ежегодно запускают порядка 450 новых предприятий. Инфраструктурные площадки Подмосковья стали местом работы для 2,3 тысячи компаний, которые уже сейчас создали более 92 тысяч рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

Она напомнила, что фактический объем инвестиций, вложенный предприятиями на территории инфраструктурных площадок Подмосковья, уже превысил 750 миллиардов рублей, а заявленные инвестиции составляют более 960 миллиардов рублей.

Посмотреть свободные локации для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте региона invest.mosreg.ru/investor/map.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Убийство за деньги и гражданство. Что известно о подрывнике машины в Москве

«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

Запрет как двигатель прогресса. Почему блокировка YouTube поможет российским сервисам

«Ситуация печальная». Решение ЦБ сократит число выданных ипотек

«Драконовские меры». Чему подвергли атлетов из России перед Олимпиадой

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте