Более 90 тысяч человек посетили парк «Пехорка» в Балашихе за неделю

Рейтинг самых посещаемых парков Подмосковья возглавил Балашихинский парк «Пехорка». В период с 10 по 16 июня центральный парк округа посетили более 90 тысяч человек.

Центральный парк «Пехорка» — излюбленное место местных жителей и гостей округа. Здесь есть все необходимое для тихих прогулок и активного отдыха: широкие мощеные дорожки, удобные скамейки, освещение, оригинальные детские и спортивные площадки, большой скейтпарк, лодочная и вейк-станции, веревочный парк, концертная сцена, точки питания.

Любимое место посетителей парка — трехсотметровая набережная с видом на реку Пехорку.

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