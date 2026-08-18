Более 90% тепловых сетей обновили в Можайском округе к зиме

В поселке Строитель Можайского округа продолжается масштабная замена устаревших тепловых сетей. Работы ведутся в рамках подготовки к отопительному сезону и позволят обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение практически всего поселка.

Всего здесь планируют заменить около 8 километров теплотрасс. Работы проводят в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Одно из главных изменений — новый способ прокладки коммуникаций. Если раньше трубы проходили над землей, то теперь их размещают под землей. Это улучшит внешний вид поселка, а также повысит надежность и долговечность теплосетей, защитив их от внешних воздействий.

Изменились и сами материалы. Сейчас специалисты используют современные трубы в заводской пенополиуретановой изоляции с гидрозащитной оболочкой. Такая технология позволяет снизить теплопотери при транспортировке теплоносителя и увеличить срок службы коммуникаций.

На сегодняшний день проложено около 90% трассы. Специалисты монтируют запорную арматуру, выполняют обвязку тепловых камер и прокладывают трубопроводы к многоквартирным домам.

Полностью завершить работы планируют до конца 2026 года. Обновленные сети должны повысить надежность теплоснабжения и снизить риск аварий и перебоев с теплом и горячей водой в отопительный период.