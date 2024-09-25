Более 90% теплосетей проверили в Пушкино

Готовность более 90% теплосетей к отопительному сезону проверили в Пушкино. Работы на остальных объектах завершат в ближайшее время.

Тему обсудили на совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов отметил, что в муниципалитете проверили уже более 90% всех тепловых сетей. Остальные проверят в ближайшее время.

Также на встрече в формате видеоконференцсвязи обсудили тему экологии. Профильные специалисты отметили, что в округе установлено 12 экошкафов «Добрые вещи» для приема текстиля. В городах также появятся фондоматы для приема алюминиевых и пластиковых бутылок.

Кроме того, на портале «Госуслуги» работает сервис «Вывоз ненужных вещей». С его помощью можно вывезти и отправить на утилизацию крупногабаритную технику, мебель и многое другое.

Третьей важной темой обсуждения стали работы по благоустройству. Так, в следующем году в округе начнутся вторая очередь реконструкции городского парка культуры и отдыха в Ивантеевке, благоустройство «Банного леса» в Красноармейске. Также стартует первый этап благоустройства пешеходной зоны в микрорайоне Дзержинец и реконструкция набережной Травинского озера.

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