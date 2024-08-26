Более 90% теплосетей подготовили к отопительному сезону в Химках

Более 90% тепловых сетей проверили к зимнему периоду в Химках. Протяженность труб составляет свыше 240 километров.

Специалисты отремонтировали 15 тепловых камер и заменили более 100 запорных арматур на магистралях и разводящих сетях. Вместе с тем отреставрировали свыше десяти километров трубопровода. Гидравлические испытания для проверки готовности сетей закончат до 1 сентября.

«Подготовка к зимнему периоду — это задача первостепенной важности. Проверка тепловых сетей на надежность позволяет нам выявить и оперативно устранить потенциальные проблемы, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей Подмосковья. И работа продолжается по плану», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Напомним, что к старту отопительного сезона в Химках отреставрируют около 20 километров магистральных и распределительных тепловых сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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