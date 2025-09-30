Более 90% социальных объектов обеспечили теплом в Сергиево-Посадском округе

С 22 сентября начали подавать тепло в поликлиники, больницы, школы, детские сады, спортивные учреждения Сергиево-Посадского городского округа. Всего ресурсом обеспечили свыше 97% социальных объектов.

Задержки возникли там, где учреждения расположены на одной ветке с многоквартирными домами, а также там, где произошли прорывы при подаче давления в систему. Сейчас бригады «Газпром теплоэнерго МО» трудятся над устранением аварии в Лозе.

По словам главы Сергиево-Посадского округа Оксаны Ерохановой, из 225 социальных объектов 97% уже получили тепло.

«Оставшиеся 3% — это те учреждения, которые находятся на ветках вместе с многоквартирными домами и которые по техническим условиям ранее не могли подключить к теплу», — пояснила руководитель муниципалитета.

Так, в здании бывшего детского сада № 36, ныне входящего в структуру школы № 4, воспитанники не мерзнут. Температура в группах превышает 23 градуса.

«В дошкольное учреждение с 22 сентября стало поступать отопление. Обошлось без протечек и завоздушивания. Сейчас в детском саду тепло и комфортно», — отметила старший воспитатель детского сада Светлана Бабенко.

Постепенно отопление включают и в многоквартирных домах. Его начали подавать с 29 сентября. Например, в доме № 45 по Ярославскому шоссе батареи в квартирах начали теплеть, хотя температура на входе в дом пока небольшая — 36 градусов.

«Гораздо теплее, чем было, все трубы теплые, все замечательно. Комфортно себя ощущаю в футболке и шортах», — поделилась хозяйка одной из квартир Бэлла Ким.

Специалисты управляющей компании НКС «Северянка» предупреждают, что на отладку системы может уйти до двух недель.

«Многое зависит от температуры воздуха на улице. Сейчас она плюсовая, и мы проводим наладку. Думаю, в течение двух недель мы все сделаем», — отметил начальник участка управляющей компании НКС «Северянка» Геннадий Тэн.