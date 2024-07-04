Более 90 СНТ газифицируют в Мытищах по социальной программе

Более чем в 90 СНТ в Мытищах бесплатно проведут газ по социальной программе. Об этом поговорили председатели товариществ и представители профильных управлений на совещании.

Ключевая тема встречи — реализация поручения Президента России Владимира Путина о бесплатной газификации садоводческих некоммерческих товариществ. Участники: председатели СНТ «Федоскино» и «Пироговский», представители «Мособлгаза», руководители профильных управлений. Председателем совещания стал заместитель главы Мытищ Павел Нуштаев.

Среди обсуждаемых вопросов были земельно-имущественные отношения и сроки подключения к сетям. Садоводам напомнили об условиях и требованиях к домовладениям, которые планируется газифицировать. Так, под программу попадают СНТ, расположенные в границах газифицированных населенных пунктов. При этом необходимо иметь решение общего собрания членов такого товарищества. Кроме того, домовладение должно быть зарегистрировано. Для участия в программе нужно подать заявку с пакетом документов.

Сегодня в Мытищах 12 из 91 СНТ уже провели собрания и передали протоколы. Остальные товарищества тоже должны принять решение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».