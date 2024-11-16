Более 90 подъездов привели в порядок в Химках в 2024 году

Программа по ремонту подъездов на 2024 год в Химках завершена. Специалисты отремонтировали 93 подъезда по 28 адресам во всех микрорайонах округа.

Рабочие покрасили стены, привели в порядок входные группы и перила. Помимо этого, специалисты заменили почтовые ящики, напольное покрытие и домофоны.

«Всего за 10 лет в Химках при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева отремонтировали более 3,1 тысячи подъездов. Продолжим работы в следующем году», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Список подъездов, подлежащих ремонту в 2025 году, уже пополняется новыми адресами. Формируют его на основе обращений жителей.

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