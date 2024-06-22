Более 90 подъездов многоквартирных домов отремонтируют в Химках в этом году

В городском округе Химки в этом году запланирован капитальный ремонт 92 подъездов. Работы начнутся уже на следующей неделе по семи адресам.

В Сходне ремонтные работы коснутся подъездов многоквартирных домов по улицам Первомайская, Чапаева, Тюкова и в Банном переулке. В Новогорске строительные бригады начнут модернизацию подъездов в домах № 1 и № 6. В Новых Химках работы пройдут на улице Строителей в доме № 7а.

Капитальный ремонт подъездов коснется 27 многоквартирных домов по всему городскому округу. За ходом работ будут следить депутаты городского округа вместе с председателями советов домов, что обеспечит контроль качества и соблюдение сроков выполнения работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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