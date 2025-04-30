Более 90% памятников в Истре привели в порядок ко Дню Победы

Пресс-служба м. о. Истра

Фото: Пресс-служба м. о. Истра

В муниципальном округе Истра продолжается масштабная работа по восстановлению памятников, братских могил и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Работы по благоустройству ведутся с начала марта. Специалисты уже обновили 90% объектов.

Сотрудники коммунальных служб, а также школьники, молодогвардейцы, юнармейцы, шефствующие предприятия и организации активно участвуют в восстановительных работах. На объектах разный объем задач.

В некоторых локациях необходимо только обновить штукатурку и покраску, подсыпать грунт или заменить поврежденные элементы. Но есть и те мемориалы, которые требуют более серьезного ремонта.

Там заменят плитку, оградки или полностью отреставрируют объекты. Также специалисты приведут в порядок и близлежащую территорию, облагородят цветники.

Планируется, что все работы на 122 объектах завершат к 1 мая.