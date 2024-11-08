Более 90 новых кресел установили в зале ДК «Ямкино» Богородского округа

В зрительном зале Дома культуры «Ямкино» Богородского округа обновили мебель. Свыше 90 новых кресел закупили в рамках инициативного бюджетирования.

Современные антивандальные кресла бордового цвета появились в зале Дома культуры «Ямкино» Богородского округа. Их изготовили на предприятии в Электростали.

В прошлом году с ходатайством о замене кресел в зрительном зале к депутату Мособлдумы Марку Черемисову обратилась директор дома культуры Лариса Бедрединова. Средства в размере порядка миллиона рублей выделили по программе инициативного бюджетирования.

Также во время рабочих встреч депутат Богородского округа Елена Артеменко и директор дома культуры Лариса Бедрединова обсудили ремонт актового зала. Совет депутатов готов оказать необходимую помощь. Вместе с инженером уже рассмотрели варианты замены полов в помещениях.

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