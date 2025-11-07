Более 90 незаконных торговых объектов снесли в Домодедове с начала года

В поселке государственного племенного завода Константиново на улице Центральной, 35 демонтирован очередной торговый павильон. Он был признан самовольным строением, размещенным на муниципальной земле без разрешительных документов.

Работы по трансформации нестационарной торговли и благоустройству общественных пространств проходят в Домодедове по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это уже 92-й объект, убранный в 2025 году в рамках системной работы по наведению порядка в сфере нестационарной торговли.

Каждый случай рассматривается в строгом соответствии с установленным регламентом. Сперва проводится заседание специальной комиссии, после собственнику направляется уведомление и устанавливается срок для добровольного демонтажа. И только после этого подключаются городские службы.