Более 90 незаконных торговых объектов снесли в Домодедове с начала года
В поселке государственного племенного завода Константиново на улице Центральной, 35 демонтирован очередной торговый павильон. Он был признан самовольным строением, размещенным на муниципальной земле без разрешительных документов.
Работы по трансформации нестационарной торговли и благоустройству общественных пространств проходят в Домодедове по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это уже 92-й объект, убранный в 2025 году в рамках системной работы по наведению порядка в сфере нестационарной торговли.
Каждый случай рассматривается в строгом соответствии с установленным регламентом. Сперва проводится заседание специальной комиссии, после собственнику направляется уведомление и устанавливается срок для добровольного демонтажа. И только после этого подключаются городские службы.
«Мы действуем последовательно и строго в рамках закона. Цель этой работы не просто убрать незаконные постройки, а создать в округе цивилизованную, безопасную и удобную городскую среду. Там, где раньше стояли самовольные ларьки, появляются благоустроенные пространства, озеленение, парковки, пешеходные зоны. Домодедово должно быть комфортным и современным городом для жизни», – подчеркнула глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
Программа демонтажа несанкционированных объектов продолжится. Власти округа отмечают, что наведение порядка в городской среде – важный элемент комплексного развития территории и заботы о комфорте жителей.