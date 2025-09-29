Более 90% многоквартирных домов подключили к отоплению в Дубне

Самая крупная управляющая компания в Дубне подключили к теплу 90% многоквартирных домов. Две аварийные бригады МБУ «ЖКУ» и диспетчеры работают без отдыха уже несколько дней, чтобы выполнить приоритетную задачу.

На обслуживании муниципальной управляющей компании в Дубне находятся 170 многоквартирных домов. Подключение происходит в течение 5-6 дней, однако социальные учреждения уже обеспечили теплом.

Диспетчеры принимают заявки, где по-прежнему холодно. Специалисты ликвидируют воздушные пробки и запускают теплоноситель.

«Муниципальная управляющая компания уже подключила к теплу более 90% домов своего жилищного фонда. В ближайшее время эта работа завершится. Поставил задачу всем частным управляющим компаниям ускорится и до 1 октября дать тепло в каждый дом, а также оперативно реагировать на запросы жителей в случае возникновения неполадок», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.