Более 90% многоквартирных домов подготовили к зиме в Серпухове

В 2026 году планируется вывод из эксплуатации котельной АО «Металлист». В рамках госпрограммы идет строительство четырех новых участка теплосетей протяженностью 1215 метров, три из которых уже получили разрешения. В округе также возводят две котельные мощностью 24 и 32 мегаватт. Завершить работы планируют в октябре и ноябре 2026 года.

Готовность многоквартирных домов городского округа к осенне-зимнему периоду составляет 93%. Особое внимание уделяют устранению замечаний Министерства чистоты Московской области и деятельности управляющих компаний, задерживающих паспорта готовности.

Все работы в Серпухове ведутся согласно плану с акцентом на подготовку к зиме, развитие инженерной инфраструктуры и активное вовлечение жителей в культурную жизнь.

На текущей неделе в муниципалитете запланировано несколько значимых мероприятий, среди которых Кубок Вооруженных сил РФ по пауэрлифтингу во Дворце спорта «Импульс», богослужение в честь 651-й годовщины Высоцкого монастыря и открытие XXVI театрального сезона в Серпухове.