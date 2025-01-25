Более 90 мероприятий провели для молодежи в День студента в Подмосковье

В День студента для молодежи Московской области подготовили праздничные мероприятия. Каждый смог найти развлечение по душе: квартирники, КВН, квизы, образовательные семинары, танцевальные флешмобы и многое другое. В министерстве информации и молодежной политики региона отметили, что всего для студентов организовали свыше 90 мероприятий.

«В Московской области очень сильное студенческое сообщество. Это активные и талантливые ребята, которые не стоят на месте, реализовываются не только в рамках своего обучения, но и находят себя в общественной деятельности, добиваются успеха на крупных федеральных конкурсах, развиваются в социально значимых отраслях — придумывают собственные проекты, получают на них грантовую поддержку, находят время на волонтерство, помогают жителям, развивают регион», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В Российском государственном университете туризма и сервиса студенты организовали праздничный концерт с творческими номерами, а в Люберцах ребята посетили выставку картин в местном музее. В Центре культурного развития «Вертикаль» в Пущине организовали бал с классическими танцами. В Королеве в этот день все желающие посетили квартирник в честь Дня рождения Владимира Высоцкого.

Помимо этого, молодежь Домодедова смогла проверить свои силы в турнире по волейболу среди команд вузов и колледжей, а в Жуковском прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».