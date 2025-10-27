Более 90 локаций благоустроили в Подольске с начала года

В муниципалитете реализовали более 90 масштабных проектов по благоустройству. Также в рамках программы обновили десять значимых пространств, которые стали более комфортными и привлекательными для жителей.

Особое внимание уделили созданию безопасной и современной игровой среды для маленьких жителей. Для них модернизировали 19 детских площадок — обновили устаревшее покрытие, заменили игровые элементы и малые архитектурные формы. Для повышения безопасности пешеходов и водителей в темное время суток в городском округе сделали девять линий уличного освещения.

Отметим, значительный объем работ выполнили по ремонту асфальтированного покрытия на дворовых территориях, обновили 26 участков. Помимо этого, значительный шаг к формированию доступной городской среды стало обустройство 27 пешеходных коммуникаций.