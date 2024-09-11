Готовность котельных в Химках к отопительному сезону превысила 90%

Более 90% котельных готовы к холодам в Химках. План работ по подготовке к отопительному сезону обсудили на еженедельном совещании Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Коммунальщики Химок подготовили свыше 96% теплосетей общей протяженностью 240 километров. Специалисты провели промывку и опресовку магистралей, а также заменили измерительные приборы, запорно-ругулирующую арматуру и наладили работу насосов. Всего в округе 1,5 тысячи многоквартирных домов, из них большая часть уже готова к зиме.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей. На следующие три года — 2024, 2025, 2026 — у нас намечена масштабная программа модернизации сетей, котельных и, естественно, всего, что касается состояния домов», — отметил губернатор.

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