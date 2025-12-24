Более 90 компаний стали резидентами индустриальных парков Подмосковья с января

С начала года индустриальные парки Московской области привлекли 90 новых резидентов. После реализации своих проектов они создадут четыре тысячи рабочих мест для жителей.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, суммарный объем инвестиций в новые проекты оценили в 36,8 миллиарда рублей.

«Всего на данный момент в подмосковных индустриальных парках проекты реализуют более 1,7 тысячи компаний», — сказала Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что по итогам этого года заполняемость индустриальных парков Московской области превысила 90%.