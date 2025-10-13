Более 90 килограммов батареек и тысячу лампочек собрали для переработки в Истре

Эти батарейки и лампочки жители относили в специальные экобоксы, которых в муниципальном округе Истра около 15 штук. Подрядчик уже отправил собранные предметы на перерабатывающий завод.

Напомним, батарейки и люминесцентные лампы лучше утилизировать правильно, ведь эти предметы содержат токсичные вещества, такие как ртуть, свинец, кадмий и никель. При неправильной ликвидации они попадают в почву, воду и воздух, вызывая загрязнение экосистемы и угрозу здоровью людей.

Узнать такие экобоксы, куда можно положить батарейки и лампочки, не сложно — для привлечения внимания жителей их окрасили в ярко-оранжевый цвет.

Адреса пунктов приема в округе: город Истра, площадь Революции, дом № 4, около здания администрации, в Дедовске бокс находится вблизи Дома культуры, в Снегирях на улице Панфилова, дом № 12, возле здания администрации территориального отдела, еще один установлен в ЖК Новоснегиревский, в Первомайском экобокс находится у здания почты, в поселке Гидроузла имени Куйбышева на контейнерной площадке у дома № 29, в Глебовском на улице Микрорайон, 16, в Агрогородке — вблизи дома № 24, в деревне Павловское рядом с домом № 12, на контейнерной площадке, в Кострово на улице Центральная, вблизи аптеки, в Онуфриево тоже на улице Центральной, но уже у дома № 8, в Новопетровском на улице Полевой, дом № 2, в Курсаково между домами № 22 и 23а, в селе Павловская Слобода на площади Свободы рядом с автобусной остановкой (в сторону Нахабино) и в деревне Покровское на улице Майская прямо на контейнерной площадке вблизи дома № 5.