Более 90 камер видеонаблюдения установили в Солнечногорске с начала года

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

В городском округе Солнечногорск с начала 2024 года установили 97 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». До конца декабря в округе разместят еще 91.

Всего в муниципалитете установили 1807 камер, больше всего их в Солнечногорске и Андреевке. Часть устройств поставят исходя из результатов голосования жителей на портале «Добродел».

«В этом году при помощи видеокамер системы „Безопасный регион“ раскрыто 29 преступлений различной степени тяжести», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Система видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион» объединяет камеры, размещенные в общественных местах, во дворах, дорогах, контейнерных площадках и в подъездах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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