Более 90 гектаров земли обработали от борщевика в Солнечногорске

В Солнечногорске продолжают ликвидировать борщевик Сосновского на территории муниципальных земель. Специалисты уже завершили первый этап обработки. Второй этап работ продлится до 31 августа.

Борются с сорняком химическим и механическим способами. Общая площадь обработки земель с борщевиком в этом сезоне составляет 74,2 гектара. Это 338 участков муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Всего с начала сезона специалисты уже обработали 91 гектар земель.

Исполняющий обязанности заместителя главы Солнечногорска Кирилл Типографщик напомнил, что собственникам и арендаторам участков необходимо самостоятельно уничтожать борщевик, иначе за бездействие положен крупный штраф.

Получить всю необходимую информацию или оставить заявку с указанием места разрастания борщевика Сосновского жители могут, позвонив на горячую линию 8-800-201-67-47.

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